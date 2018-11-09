Sağlık Müdürlüğü'nden hastalara evine ziyaret

Dr. Berna Öztürk evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, aileleriyle de görüşerek talep ve önerileni dinledi.

Dr. Berna Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucu omurgası kırılarak felç olan ve yatağa bağımlı olarak 8 yıldır yaşamını devam ettiren 54 yaşındaki Cemile Çaylı ile beyne pıhtı atması sonucu felç geçiren yatağa bağımlı 59 yaşındaki Mehmet Pişkin'i evlerinde ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Öztürk, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Hekimi Dr. Bekir Öztürk'den hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Evde sağlık hizmetlerinin hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibini, uygulamasını ve hastalığıyla ilgili gerekli bilgilerin hasta ve yakınlarına aktarılarak onların eğitimini kapsadığını belirten Öztürk, “Evde Sağlık Hizmeti almak isteyen hasta ve yakınlarımız 444 3833 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Ulusal Çağrı Merkezi'ni arayarak başvuru yapabilir. Çağrı merkezi hastanın bilgilerini aldıktan sonra ilgili koordinasyon merkezine yönlendirme yapar. Yönlendirmeden sonra Evde Sağlık Hizmetleri birimi hastayı evinde ziyaret eder, hastanın evde sağlık hizmetleri kapsamına alınıp alınmayacağına karar verir” dedi.

Denizli'de Evde Sağlık Hizmetlerinin 4 uzman hekim, 10 pratisyen hekim, 1 diş hekimi, 38 diğer sağlık personeli, 22 tıbbi sekreter ve şoförlerden oluşan toplam 75 kişilik ekiple 11 kamu hastanesinde yürütüldüğünü aktaran Öztürk, kentte 2006 yılında hizmet sunulmaya başlanan Evde Sağlık Hizmetlerine bu güne kadar 19 bin 645 hastaya ulaşıldığını ve tedavi programı içinde son ay itibariyle 4 bin 39 aktif kayıtlı hastanın hizmetten yararlandığını kaydetti.