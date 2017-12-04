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04 Aralık 2017 12:20

Sahte sterlinle 150 bin TL dolandıran iki kişi yakalandı

Denizli’de, İngiliz sterlini bozdurma bahanesiyle bir adamı 150 bin TL dolandırıp kaçan 2 kişi yakalandı.

Sahte sterlinle 150 bin TL dolandıran iki kişi yakalandı

04 Aralık 2017 12:20

Gözaltına alınan biri kadın iki dolandırıcı adliyeye sevk edildi.


Olay, 2 Aralık’ta Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saruhanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü, İ.E. adlı adam ve F.G. adlı kadın, ellerinde 280 bin İngiliz sterlini olduğunu, bozduramadıklarını belirterek, H.F.K.’ye bozdurmak istediklerini söylediler. H.F.K.’nin, elinde 150 bin TL olduğunu, parayı bozdurabileceğini ifade etmesi üzerine dolandırıcılar, destelerden oluşan bir çanta dolusu 280 bin sahte İngiliz sterlini verdi. Çantayı açan H.F.K., sterlinin üzerinde ‘örnektir’ yazıldığını görünce sahte olduğunu anladı, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Haber üzerine Asayiş Büro Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosuna bağlı ekipler, dolandırıcıları Denizli merkez Cankurtaran mevkisinde takip sonucu yakaladı.


Ekipler, şüphelilerin üstünde ve aracında yaptıkları aramada, bir miktar metamfetamin uyuşturucu ve 28 gram esrar maddesi ile birlikte 95 bin TL para ele geçirdi. Biri kadın iki şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler, ele geçirdiği 95 bin TL’yi sahibi H.F.K.’ye teslim etti.




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