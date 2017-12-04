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04 Aralık 2017 20:43

Sahte sterlinle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sahte sterlin ile yüklü miktarda para dolandıran biri kadın 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Sahte sterlinle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

04 Aralık 2017 20:43


Olay, 2 Aralık’ta Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saruhanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü İ.E. adlı şahıs ve F.G. adlı kadın, ellerinde 280 bin İngiliz sterlini olduğunu, bozduramadıklarını belirterek, H.F.K.’ye bozdurmak istediklerini söylediler. H.F.K.’nin elinde 150 bin TL olduğunu, parayı bozabileceğini söylemesi üzerine dolandırıcılar, bir çanta dolusu 280 bin sahte İngiliz sterlinini H.F.K.’ya verdi. Çantayı açan H.F.K., sterlinin üzerinde ‘örnektir’ yazısını görünce sahte olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi. Asayiş Büro Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, yapılan takip sonucu dolandırıcıları Cankurtaran mevkisinde yakaladı. Ekipler, şüphelilerin üstünde ve araçta yaptıkları aramada bir miktar metamfetamin maddesi, 28 gram esrar maddesi ile 95 bin TL ele geçirdi. Emniyete götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden İ.E. tutuklanırken, F.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ekipler, ele geçirilen 95 bin TL’yi sahibine teslim etti.




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