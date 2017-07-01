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01 Temmuz 2017 19:28

Saman yüklü kamyon kül oldu

Denizli-Antalya karayolunda seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kül oldu.

Saman yüklü kamyon kül oldu

01 Temmuz 2017 19:28

Kamyonun yanma anı seyir halinde olan sürücü tarafından kaydedildi.


Olay, Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran Mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Metin Ergen yönetimindeki 15 PT 993 plakalı saman yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtaki yangını fark eden sürücü Metin Ergen aracı durdurup, yanındaki Ümmü Gülsüm Ergen ile birlikte kendilerini dışarı attı. Yangını kendi başına söndüremeyen sürücü, durumu hemen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verdi. Samanların rüzgarın etsiyle alevlenmesi nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi, samanlar kül oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.


Kamyonun yanma anı yoldan geçen bir sürücünün telefonu tarafından kaydedilirken, o görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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