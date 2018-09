Şampiyonlar Merkezefendi'den çıktı

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde, ücretsiz tenis dersleri alarak Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Muğla'da düzenlenen bölge turnuvasına katılan genç sporcular kente altın madalyayla döndü.

Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi, spora verdiği desteklerden meyvelerini de almaya başladı. Bu çerçevede Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde her yaştan yüzlerce Merkezefendili, ücretsiz bir şekilde düzenlenen sportif faaliyetlere ve kurslara katılıyor. Merkezde verilen tenis kurslarına katılarak iyi birer tenisçi olma yolunda başarıya imza atma hedefine yönelen Yusuf Cevdet Küçüktaşçı ve Balkan Yaman Turan, Merkezefendi'nin gururu olmayı başardı. Sporcular, 6-7 Eylül tarihlerinde Muğla Tenis Kulübü'nde düzenlenen ve 42 sporcunun katıldığı turnuvada, 8 yaş kategorisinde 6'da 6 yapan sporcular, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

“Sporcularımızla gurur duyuyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, şampiyon olan sporcularla gurur duyduğunu belirterek, “Spora ve sporcuya önem verdiğimizi her zaman her platformda dile getiriyoruz. Bunun için de yatırımlarımızı yapıyoruz. Spora yaptığımız yatırımların meyvesini almaya başladık. Selçukbey Spor Eğitim Merkezimizden yetişen çocuklarımız Yusuf Cevdet Küçüktaşçı ve Balkan Yaman Turan, Muğla'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldular. Her ikisiyle de gurur duyuyorum. İnşallah bu merkezimizden daha nice şampiyonlar yetişecek. Buna inanıyoruz. Tekrardan şampiyon sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.