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27 Şubat 2018 15:09

Şampiyonluk kupasını Başkan Subaşıoğlu’na verdiler

Denizli’de 2017-2018 Okul Sporları Turnuvası’nda il birincisi olan Esentepe Ortaokulu Basketbol Takımı, kupayı Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’na hediye etti.

Şampiyonluk kupasını Başkan Subaşıoğlu’na verdiler

27 Şubat 2018 15:09


Merkezefendi Esentepe Ortaokulu Basketbol Takımı, Okul Müdürü Yakup Aksoy, beden eğitimi öğretmenleri Zafer Dinçer Gülyüz ve Hülya Kurul ile birlikte Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nu ziyaret etti. Subaşıoğlu Kız Basketbol Takımı ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaret sonunda öğrencilere basketbol topu hediye eden Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “İlçemizde bulunan okullarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Bugün de Esentepe Ortaokulu Kız Basketbol Takımının başarısı ile mutlu olduk. Merkezefendi sınırları içerisindeki tüm okullarımızın başarıya ulaşması için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Merkezefendi’ de amacımız her zaman daha fazla vatandaşımıza spor yaptırmaktır. Ziyaretlerinden dolayı Esentepe Ortaokulumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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