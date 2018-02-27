Şampiyonluk kupasını Başkan Subaşıoğlu’na verdiler

Merkezefendi Esentepe Ortaokulu Basketbol Takımı, Okul Müdürü Yakup Aksoy, beden eğitimi öğretmenleri Zafer Dinçer Gülyüz ve Hülya Kurul ile birlikte Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nu ziyaret etti. Subaşıoğlu Kız Basketbol Takımı ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaret sonunda öğrencilere basketbol topu hediye eden Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “İlçemizde bulunan okullarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Bugün de Esentepe Ortaokulu Kız Basketbol Takımının başarısı ile mutlu olduk. Merkezefendi sınırları içerisindeki tüm okullarımızın başarıya ulaşması için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Merkezefendi’ de amacımız her zaman daha fazla vatandaşımıza spor yaptırmaktır. Ziyaretlerinden dolayı Esentepe Ortaokulumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu.