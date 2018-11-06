Şampiyonluk Mawoyeka'ya armağan edildi

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Sarayköyspor Halk Oyunları Topluluğu'nun şampiyonluğu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sarayköyspor'un Nijeryalı futbolcusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka'ya Sarayköy halkı adına armağan edildi.

Sarayköy Gençlik ve Spor Kulübü, 4 Kasım Pazar günü iki farklı dalda mücadele etti. Sarayköyspor Halk Oyunları Topluluğu, Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Denizli adına mücadele ederken Sarayköyspor ise, Servergazi Stadı'nda Yeşilköyspor karşılaşmasındaydı. Sarayköyspor Halk Oyunları Topluluğu, hünerlerini sergilemek için sahneye çıkmadan önce Sarayköyspor, Yeşilköyspor karşılaşmasından 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka'nın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği acı haberi ulaştı. Acı haber sonrası Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maç ertelenirken, halk oyununda birinciliği elden bırakmayan Sarayköyspor Halk Oyunları Topluluğu, Denizli adına mücadele ettiği müsabakada Geleneksel Düzenlemeli Dal Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş yaptığı açıklamada Sarayköyspor Halk Oyunları Topluluğu'nun Türkiye şampiyonluğunu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Nijeryalı futbolcu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka'ya armağan etti. “Bu şampiyonluk senin için Eko" diyen Başkan Özbaş, “Hüznü sevinci, acıyı tatlıyı bir arada yaşamak insanoğlunun kaderi, hayatın bir gerçeği. Pazar günü Sarayköyspor Futbol Takımımızın oyuncusu Ekundayo'yu kaybettiğimiz anlarda Sarayköyspor Halk Oyunları Topluluğumuz da Türkiye Şampiyonu oldu. Yüreğimizin yandığı bugünlerde acımızı bir nebze olsun hafifleten efelerimizi, yarenlerimizi, anternörlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, bu özel şampiyonluğu tüm Sarayköy olarak ‘Eko'ya armağan ediyoruz” dedi.