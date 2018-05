Sarayköy Belediyesi, antik kentte iftar yemeği verdi

Saraköy’de Ramazan-ı şerifin ikinci gününde ise ilk iftar yemeği Acıdere Mahallesi ve Attuda Antik Kenti (Hisar Mahallesi) verildi. Verilecek iftar yemeklerinin ardından ise Sarayköy Belediyesi Tiyatro ekibi Geleneksel Türk Tiyatrosunu sahneleyecek. Belediye tarafından en ince ayrıntısı dahi düşünülen iftar programlarında çay, pamuk şeker ve karlı şurup ikramları da yer alıyor. Ramazan-ı şerifin ilk günü Gerali Mahallesi’nde vatandaşlarla iftar yapan Sarayköy Belediyesi Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ikinci gün ise Acıdere Mahallesi ve Hisar Mahallesi’ndeki (Attuda Antik Kenti) vatandaşlarla birlikte dua edip orucunu açtı. Yemek sonrası sahneye çıkan Sarayköy Belediyesi Tiyatro ekibi gösterileriyle vatandaşları kahkahaya boğdu.

Hellenistik dönemde kurulmuş olduğu tahmin edilen Attuda Antik Kentinde verilen iftar yemeğinde konuşma yapan Özbaş, "Gönüllerde köprülerin kurulduğu on bir ayın sultanı ramazan ayımızın her günü hemşehrilerimiz ile bir araya gelmek istedik. İnşallah 32 mahallemizdeki tüm vatandaşlarımızla bu mübarek Ramazan ayında buluşacağız. Her vatandaşımızın sorunlarına cevap olabilmek için çalışıyoruz. İftar sofralarımızda da sorunlarınızı dinleyerek çözüme kavuşturmak için çalışacağız” dedi.