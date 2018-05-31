Sarayköy Belediyesi öksüz ve yetim vatandaşlara iftar verdi

Sarayköy Çok Amaçlı Belediye Salonunda verilen iftar yemeğine Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Başkan Yardımcısı Mestan Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Gezen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Özbaş ve eşi Esin Özbaş, iftar öncesinde masaları tek tek ziyaret ederek misafirlere “hoş geldiniz” dedi. Oruçların açılmasının ardından bir konuşma yapan Başkan Özbaş kendisinin bir öksüz olduğunu hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Ramazan ayının 15. günü tüm Türkiye’de öksüz ve yetim kardeşlerimize iftar yemeği veriliyor. Bende bir öksüz olarak sizlerle birlikte orucumu açmaktan büyük onur ve gurur duydum. Devletimizin başkanlığında belediyelerimizin gücü ve desteğiyle artık Türkiye’de kimse yalnız kalmıyor. Bizde Sarayköy’de gönül alıcı hizmetlerimizi yapmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Misafirlere pamuk şeker, karlı şurup ve çay ikram edildiği iftar yemeğinde Başkan Özbaş, tek tek masaları gezerek sorun ve talepleri dinledi, not aldı.