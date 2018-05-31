Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 17:06

Sarayköy Belediyesi öksüz ve yetim vatandaşlara iftar verdi

Denizli Sarayköy Belediyesi, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla ilçedeki yetim ve öksüz vatandaşlara iftar yemeği verdi.

Sarayköy Belediyesi öksüz ve yetim vatandaşlara iftar verdi

31 Mayıs 2018 17:06


Sarayköy Çok Amaçlı Belediye Salonunda verilen iftar yemeğine Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Başkan Yardımcısı Mestan Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Gezen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Özbaş ve eşi Esin Özbaş, iftar öncesinde masaları tek tek ziyaret ederek misafirlere “hoş geldiniz” dedi. Oruçların açılmasının ardından bir konuşma yapan Başkan Özbaş kendisinin bir öksüz olduğunu hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Ramazan ayının 15. günü tüm Türkiye’de öksüz ve yetim kardeşlerimize iftar yemeği veriliyor. Bende bir öksüz olarak sizlerle birlikte orucumu açmaktan büyük onur ve gurur duydum. Devletimizin başkanlığında belediyelerimizin gücü ve desteğiyle artık Türkiye’de kimse yalnız kalmıyor. Bizde Sarayköy’de gönül alıcı hizmetlerimizi yapmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.


Misafirlere pamuk şeker, karlı şurup ve çay ikram edildiği iftar yemeğinde Başkan Özbaş, tek tek masaları gezerek sorun ve talepleri dinledi, not aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç