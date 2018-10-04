İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarayköy Belediyesi'nden aşure ikramı

Sarayköy Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 5 bin vatandaşa aşure ikramında bulundu.


Denizli Sarayköy Belediyesi, her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında düzenlediği aşure ikramını bu sene de gerçekleştirdi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen aşure hayrına Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Özbaş tarafından da vatandaşlara ikram edilen 5 bin kişilik aşure, kısa sürede tükendi. Aşure hayrında şehitler için dua edildi, ilahiler söylendi. Başkan Özbaş, “Kültürümüzde önemli bir yeri olan Muharrem ayının gelişiyle birlikte her yıl Muharrem ayında vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz” diyerek, “Bilindiğiniz üzere Muharrem ayında 10 peygamberimizin bolluk ve bereketi vardır. Allah onların bolluk ve bereketinden bizlere de nasip etsin. Birlik, beraberlik ve dirliğimizi daim kılsın. Muharrem ayının tüm İslam âlemine ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.