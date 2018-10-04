Sarayköy Belediyesi'nden aşure ikramı

Denizli Sarayköy Belediyesi, her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında düzenlediği aşure ikramını bu sene de gerçekleştirdi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen aşure hayrına Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Özbaş tarafından da vatandaşlara ikram edilen 5 bin kişilik aşure, kısa sürede tükendi. Aşure hayrında şehitler için dua edildi, ilahiler söylendi. Başkan Özbaş, “Kültürümüzde önemli bir yeri olan Muharrem ayının gelişiyle birlikte her yıl Muharrem ayında vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz” diyerek, “Bilindiğiniz üzere Muharrem ayında 10 peygamberimizin bolluk ve bereketi vardır. Allah onların bolluk ve bereketinden bizlere de nasip etsin. Birlik, beraberlik ve dirliğimizi daim kılsın. Muharrem ayının tüm İslam âlemine ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.