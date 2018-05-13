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13 Mayıs 2018 14:42

Sarayköy Belediyesi’nden gençlik festivali

Denizli (İHA) – Denizli’nin Sarayköy İlçe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu senede gençlik festivali programları ile kutlanıyor.

Sarayköy Belediyesi’nden gençlik festivali

13 Mayıs 2018 14:42



Denizli’nin Sarayköy İlçe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile düzenlenen gençlik festivali hakkında bilgilendirmede bulundu.


Gençlik Festivali adı altında birçok spor dalında müsabakalar düzenleyen Sarayköy Belediyesi finalini büyük bir konser ile yapacak. Gençlik Festivali final programının 14 Mayıs Pazartesi günü olacağını belirten Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “ Rock müzik sanatçısı Umut Kaya ve Pop-Up grubunun yer alacağı konserimize tüm Denizli halkımız davetlidir” dedi.


Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, gençlere yönelik yapılan etkinlik ve projelerini onların fikir ve düşüncelerini alarak şekillendiriyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da dolu dolu etkinliklerle geçiren Sarayköy’ün gençleri, 1 hafta boyunca birçok spor dalında yapılan müsabakalarda yarıştı. Tüm Denizli halkını 14 Mayıs pazartesi günü saat 20.30’da Sarayköy Belediye önündeki Atatürk Parkında gerçekleştirilecek olan konsere davet eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “ 19 Mayıs Ramazan ayına denk geldiği için Gençlik Festivalimizin final tarihini öne çekerek 14 Mayıs olarak karar aldık. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan konserimizde öncelikle genç müzisyenlerin bir araya geldiği POP-UP grubu sahne alacak. Ardından Türkiye’de rock müzik alanında ismini duyuran Umut Kaya çıkacak. Coşkunun artacağı konserimize tüm Denizli halkımız davetlidir” dedi.




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