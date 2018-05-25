Sarayköy Belediyesi’ni temsil edecekler

Sarayköy Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile başlatılan kurslarda birçok spor branşına ev sahipliği yapılıyor. Kurslar gençlerin boş zamanlarını değerlendirmekle kalınmıyor; yetenekli sporcular seçilerek destekleniyor ve yarışmalara gönderiliyor. Son olarak yaz ve kış spor okulları hentbol branşından seçilen gençler ile Sarayköy Spor Kulübü Hentbol Genç Kızlar Takımı oluşturuldu. Sarayköy Spor Kulübü Hentbol Genç Kızlar Takımı Denizli’de düzenlenen ilk müsabakalarında derece alarak Sarayköy’e dönmüşlerdi. Şimdi de Denizli’yi temsil edecek olan Sarayköy Spor Kulübü Hentbol Genç Kızlar Takımı Kuşadası’nda düzenlenecek olan Küçükler Grup Yarı Finali’ne Başkan Özbaş ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ersin Uz tarafından uğurlandı. Denizli’yi temsil edecek olan Sarayköy Spor Kulübü Hentbol Genç Kızlar Takımı’na hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Özbaş, “ Sizlerle gurur duyuyoruz. Gençlerimize imkan verdikten sonra yapamayacakları şey olmayacağını bir kez daha sizinle gördük. Yaz ve kış spor okullarımızda gösterdiğiniz performans ile seçildiniz. Ardından antrenörümüzün sıkı çalışmasıyla ilk Denizli’de girdiğiniz müsabakalarda derece alarak Sarayköyümüzü en güzel şekilde temsil ettiniz. Şimdi de Denizli’yi temsil etmek için Sarayköy Spor Kulübü Hentbol Genç Kızlar Takımı olarak Kuşadası’nda düzenlenecek olan Küçükler Grup Yarı Finali’ne katılacaksınız. Sporda kazanmakta var, kaybetmekte. Sizlerin centilmen bir şekilde Sarayköy’ü temsil ederek orada başarılı olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun” diyerek genç sporcuları uğurladı.