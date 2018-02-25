Sarayköy türküleri ve zeybeği yarışmaya damga vurdu

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda düzenlendi. Kulüplerin katıldığı yarışmada Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan ve Sarayköylüler de destek için yerini aldı. 7 kategoride gerçekleştirilen müsabakada Ömür Günay’ın antrenörlüğünü yaptığı Sarayköyspor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu birincilikleri bırakmadı. Yıldızlar geleneksel düzenlemesiz ve düzenlemeli, gençler geleneksel düzenlemesiz ve düzenlemeli olmak üzere 4 dalda birincilik alan Sarayköy’ün efeleri yine ismini en üstlere yazdırdı. Sarayköy türküleri ve zeybeğinin de koreografilerinde yer veren Sarayköy’ün efeleri görsel şölen oluşturdu. Katılımcıların ayakta alkışladığı Sarayköyspor Kulübü Halk Oyunları Topluluğuna ödüllerini desteğini hiç eksik etmeyen Başkan Özbaş takdim etti.

Yarışmanın ardından mutluluğunu dile getiren Başkan Özbaş, “Halk oyunu dendiğinde artık akıllara Sarayköy’ün efeleri ve yarenleri geliyor. Antrenör Ömür Günay hocamızın ve gençlerimizin sevgiyle, gönül vererek çalışmasıyla bu başarılar elde ediliyor. Azim ve sevgileriyle katıldıkları bu yarışmadan 4 birincilik alarak bizleri gururlandırdılar. Aldıkları birincilikler bizim için diğerlerinden çok farklıydı. Çünkü gençlerimiz Sarayköy zeybeği ile jüri karşısına çıktı. Geçmişten gelecek kuşaklara miras kalan kültürümüzden birisi olan Sarayköy zeybeği ve türkülerinin içinde bulunduğu koreografilerle birinci olmamız bizi daha çok mutlu etti. İlçemizin efeleri ve yarenleri sayesinde Sarayköy Zeybeğini artık ülkemiz tanıyacak” diye konuştu.