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Sarayköy'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlama etkinlikleri

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında Denizli’nin Sarayköy ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.


İlçede etkinlikler ilk olarak Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Törene gaziler ve şehit yakınları ile birlikte Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, konuşmaların, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Şehit Hüseyin Kuş Parkı'nda düzenlenen kahvaltı ile devam etti.


Programda, 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili düşüncelerini dile getiren Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş “Şehitlerimiz ve gazilerimiz yüce milletimizin en önemli ortak paydalarından bir tanesi, bölünmez bütünlüğümüzün teminatlarıdır. Cennet yurdumuzda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını ve kanlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve onların bizlere emaneti olan ailelerine sahip çıkmak yegane görevimizdir, boynumuzun borcudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, rahmetle yad ediyorum. Yaşamını sürdüren gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.


Sarayköy'de düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programı, şehit yakınları ve gazilere günün anısına hediyelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi sona erdi.

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