Sarayköy'de 85 TOKİ konutu hak sahiplerini buldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Sarayköy Belediyesi işbirliğiyle ilçede yapımı devam eden 410 konut için geçtiğimiz günlerde kura çekilişi yapılmış 85 konut stoklarda kalmıştı. Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekiliş töreninde 85 konut hak sahiplerini buldu. Kura çekiliş törenine Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, TOKİ Uzmanı İbrahim Ethem Topçu ve vatandaşlar katıldı. TOKİ Uzmanı İbrahim Ethem Topçu, 85 TOKİ konutunun hak sahiplerine verileceğini belirterek, 2+1 24 adet ve 3+1 61 adet konutun olduğunu söyledi. Sarayköy'ün gelişen, büyüyen projelerle 4 buçuk yıldan bu yana hak ettiğini alan bir ilçe haline geldiğini belirten Başkan Özbaş, “Büyük hizmetlerimizden birisi olan alt yapımızla tüm şehrin tamamı değişti. Yüzde 97 alt yapımız bitti. Hiçbir ilçede olmayan doğal gaz bu şehre geldi. Sizlerin sahibi olacağız TOKİ konutlarımızda da doğal gaz hizmetimiz mevcut. Doğal gaz ile ısınan ilk vatandaşlarımızın içerisinde sizlerde yer alacaksınız. Bu büyük projeleri ilçemiz ile buluşturan önceki dönem Ekonomi Bakanımız sayın Nihat Zeybekci'ye, değerli AK Parti milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Birçok yeniliği Sarayköyümüzle buluşturduk. Merkez ilçelerimiz olan Pamukkale ve Merkezefendi gibi metropol, vizyon ilçelerine artık aday bir şehir geliyor. Ben şimdiden hak sahiplerimizi kutluyor, konutlarında mutlu ve huzurlu oturacakları nice güzel günler, yıllar diliyorum. İsmi çıkmayan kardeşlerimiz üzülmesin. TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde 2. etap TOKİ konutları proje çalışmaları için konuşmalarımız devam ediyor” dedi.