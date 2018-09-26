Sarayköy'de 85 TOKİ konutu sahibini bulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Denizli Sarayköy Belediyesi işbirliği ile Sarayköy'de yapımı devam eden konutlar için gerçekleştirilen kura çekilişinde 378 konut hak sahiplerine teslim edilmişti. Stoklarda kalan 85 konut için çekiliş tarihi açıklandı.

Sarayköy'ün Gerali Mahallesi'nde TOKİ ve Sarayköy Belediyesi işbirliği ile yapımı devam eden 410 TOKİ konutu için kura çekilişi gerçekleştirilmişti. Yapılan çekilişin ardından 85 konut stoklarda kalmıştı.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre stoklarda kalan 85 konut için 28 Eylül Cuma günü kura çekilişi yapılacağı duyuruldu. Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

122 metrekarelik 3+1 ile 85 metrekarelik 2+1 şeklinde yapılan Sarayköy TOKİ konutlarının tamamının yapımı bittiği belirtilirken dükkanların, cami yapımının ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği açıklandı.