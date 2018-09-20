Sarayköy'de Alevî-Bektaşî vatandaşlar için iftar yemeği

Sarayköy Belediyesi, Alevî-Bektaşî vatandaşlara Muharrem ayı dolayısıyla verdiği iftar yemeğinin 5.'sini düzenledi. Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Gezen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, iftar yemeğinde vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Yapılan duaların ardından oruçlar açıldı. Tarih boyunca ülke insanının birlik ve beraberlikle vatanın savunduğunun altını çizerek, bundan sonra da bütün unsurlarıyla birlik, beraberlik içinde yaşayacağını belirten Başkan Özbaş, “İnancımızın, toplumumuzun ve ilçemizin en önemli motiflerinden olan Alevi-Bektaşi hemşehrilerimizle geleneksel olarak düzenlediğimiz Muharrem İftarı'nda bir araya geldik. Canlarla, dostlarla aynı sofrada buluşmanın, hep birlikte lokmalarımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Rabbim tutulan oruçları kabul, birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.