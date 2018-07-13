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13 Temmuz 2018 13:37

Sarayköy’de farkındalık oluşturacak proje

Denizli Sarayköy Kaymakamlığı, Sarayköy Belediyesi ve Sarayköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün bir araya geldiği ‘Atık İlaçlarla Geleceğimizi Zehirlemeyin’ adlı proje ile ilçe halkı atık ilaç konusunda bilinçlendirilecek.

Sarayköy’de farkındalık oluşturacak proje

13 Temmuz 2018 13:37


Denizli’de ilk kez hayata geçecek proje Sarayköy’de yapıldı. Atık İlaçlarla Geleceğimizi Zehirlemeyelim adlı projenin sahibi olan Sarayköy Sağlık İlçe Müdürlüğü’nden farkındalık oluşturacak çalışma olarak hayata geçirildi. Hem insan sağlığı hem de çevre kirliliğine sebebiyet veren atık ilaçlar konusunda hayata geçirilen projenin basın toplantısı Sarayköy Kaymakamlığında düzenlendi. Toplantıya Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çabuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, Çevre Sağlık Teknisyeni Süleyman Keskin, Serbest Eczacı Selahattin Özçiftçi ve Hemşire İpek İpekçi Kazel katıldı. Proje ortaklarının Sarayköy Kaymakamlığı ve Sarayköy Belediyesi’nin olduğu çalışma hem çevre hem de insan sağlığı üzerinde etki oluşturacak. Proje kapsamında ilçe merkezinde bulunan eczanelere, ilçeye bağlı sağlık evlerine, aile sağlık merkezilerine ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yerleştirilecek atık ilaç kutularıyla bir ton atık ilaç toplanması hedefleniyor. Atık İlaçlarla Geleceğimizi Zehirlemeyelim adlı projenin tanıtımında her yıl Türkiye’de milyonlarca ilacın miadı dolduğu veya kullanılmaz hale geldiği için çöpe ve kanalizasyona atıldığı bu nedenle toprak ve suya karışan ilaçların çevreye büyük zarar verdiği vurgulanmaktadır. Çevre sularına karışan düşük miktarlardaki ilaçlarla sürekli temas halinde kalmanın, balık ve sucul canlılarda fizyolojik ve davranışsal değişikliklere neden olduğu gözlendiği belirtilmektedir. Evlerde bulunan ve kullanılmayan ilaçların, ilaç suiistimalleri, çocuklarda zehirlenmeler, intihar girişimleri, çevresel zararlar gibi birçok risk taşıdığı hatırlatılarak, projenin önemine dikkat çekildi.




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