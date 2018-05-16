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16 Mayıs 2018 16:58

Sarayköy’de yüzlerce kişi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı

Denizli’nin Sarayköy ilçesi’nde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle yapılan 410 konutunun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekim töreni yapıldı.

Sarayköy’de yüzlerce kişi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı

16 Mayıs 2018 16:58

Kura töreninde mutluluk gözyaşları ve heyecan bir arada yaşandı.


Sarayköy Trafo Mahallesi’nde yapımına başlanılan 122 metrekarelik 3+1 ile 85 metrekarelik 2+1 şeklindeki 410 TOKİ konutu için kura çekim töreni yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Gezen, TOKİ Uzmanı İbrahim Ethem Topçu ve vatandaşlar katıldı. Özbaş, Sarayköy’ün yıllardır hayalini kurduğu projenin birini daha binlerce vatandaşın şahitliğinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Özbaş, “Başka şehirlerde, ilçelerde TOKİ projelerini görmüştük. Bizde göreve gelmeden önce böyle bir ihtiyacın olduğunu, Sarayköy’de çok fazla asgari ücretle yaşayan ve ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlarımızı gördük. Elimizi taşın altına koyduk ve 30 Mart 2014 seçimleri öncesinde söz verdiğimiz toplu konut projesini geçen yıl itibariyle başlatmıştık. Önümüzdeki birkaç ay sonra hak sahipleri evlerine oturacaklar. Tabi burada en büyük pay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım’a ve Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’ye ait. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin ilçemizde hayata geçmesinden dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum” dedi.


Konuşmaların ardından ilk kuraları sırayla Başkan Zolan, Başkan Özbaş ve Kaymakam Akkaya çekti. Kurada ismi yazan Meryem Durmaz, sahneye çıktığında gözyaşlarını tutamadı.


Sarayköy Noterliği’nin huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 378 kişi ev sahibi olarak evlerine döndü.




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