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31 Ağustos 2018 14:52

Sarayköylü minikler 11 gün süren şenlikte buluştu

Denizli Sarayköy Belediyesi tarafından “İki Bayram Arası Çocuk Şenliği” düzenlendi.

Sarayköylü minikler 11 gün süren şenlikte buluştu

31 Ağustos 2018 14:52


Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen çocuk şenliği 11 gün devam etti. Sarayköylü minikler Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi önünde düzenlenen şenlikte eğlendi. Sarayköy Belediyesi’nin Kurban Bayramı’nın ilk günü başlattığı çocuk şenliği bugün sona erdi. Şişme oyun grupları, jetonlu oyun grupları, çarkıfelek, 4 kollu uçak, tren ve birçok oyun gruplarının yer aldığı şenlik 11 gün sürdü. Minikleri sık sık ziyaret eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “ Bayramlar en çok da çocuklarımızı sevindirir. Bizde Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızda çocuklarımızı mutlu etmek istedik. 21 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında İki Bayram Arası Çocuk Şenliği düzenledik. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri de mutlu etti” dedi.




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