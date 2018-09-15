Sarılar Mahallesinde üst yapı çalışması sürüyor

Denizli Çivril Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerinin dur durak bilmeden gösterdikleri çalışma performansıyla Çivril modern bir görünüme kavuşuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Çivril Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarılar Mahallesi'nde başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sokakları yazın tozundan ve kışın çamurundan kurtarmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Sarılar Mahallemiz artık toz ve çamurdan kurtuluyor. Mahallemizin bütün yollarına bordür ve parke taşı döşüyoruz. Sarılar'da tozlu ve çamurlu hiçbir yer kalmayacak. Ekiplerimizle sırasıyla bütün mahallelerimize hizmetlerimizi götürüyoruz ve götürmeye devam edeceğiz. Çivril artık eskisinden daha güzel” dedi.