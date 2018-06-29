Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 15:31

Satranç ustalarını Merkezefendi Belediyesi yetiştirecek

Denizli Merkezefendi Belediyesi satranç ustaları yetiştirmeye başladı.

Satranç ustalarını Merkezefendi Belediyesi yetiştirecek

29 Haziran 2018 15:31


Denizli’de satrancın ustaları, Merkezefendi’den yetişecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde satranç kursu düzenleniyor. 6-15 yaş grubundan yaklaşık 150 öğrenci hafta boyunca Gerzele Mahallesi’nde bulunan Otantik Pazaryeri’nin bir kısmındaki satranç eğitim merkezinde ücretsiz olarak satranç dersi alıyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslarda çocukların zihin, hayal kurma gücünü ve öngörüsünü geliştirmesi, kapsamlı bir düşünce yapısına sahip, sabırlı ve özgüvenli olması hedefleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç