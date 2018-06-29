Satranç ustalarını Merkezefendi Belediyesi yetiştirecek

Denizli’de satrancın ustaları, Merkezefendi’den yetişecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde satranç kursu düzenleniyor. 6-15 yaş grubundan yaklaşık 150 öğrenci hafta boyunca Gerzele Mahallesi’nde bulunan Otantik Pazaryeri’nin bir kısmındaki satranç eğitim merkezinde ücretsiz olarak satranç dersi alıyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslarda çocukların zihin, hayal kurma gücünü ve öngörüsünü geliştirmesi, kapsamlı bir düşünce yapısına sahip, sabırlı ve özgüvenli olması hedefleniyor.