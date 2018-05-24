Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 14:49

Şehidin adı devlet hastanesinde yaşayacak

Bitlis’in Hizan ilçesinde 2018 yılı Ocak ayında PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Sağlık Astsubayı Hilmi Öz’ün adı Çivril Devlet Hastanesi’ne verildiDenizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında Bitlis’te şehit düşen Sağlık Astsubayı Hilmi Öz’ün adı Sağlık Bakanlığı’nın oluru ile Çivril Devlet Hastanesine verildiği belirtildi.

Şehidin adı devlet hastanesinde yaşayacak

24 Mayıs 2018 14:49

Bitlis’in Hizan ilçesinde 2018 yılı Ocak ayında PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Sağlık Astsubayı Hilmi Öz’ün adı Çivril Devlet Hastanesi’ne verildi


Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında Bitlis’te şehit düşen Sağlık Astsubayı Hilmi Öz’ün adı Sağlık Bakanlığı’nın oluru ile Çivril Devlet Hastanesine verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis’in Hizan ilçesinde 2018 yılı Ocak ayında PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Çivril’in Ömerli Mahallesi kütüğüne kayıtlı Sağlık Astsubayı Hilmi Öz’ün adı şehidimizin babası Özer Öz’ün talebi, Valimiz Hasan Karahan’ın teklifi ve Sağlık Bakanlığı’nın 09.05.2018 tarih ve 1185 sayılı Makam Oluru ile 24 Mart 2017 tarihinden itibaren yeni binasında hizmet vermeye devam eden Çivril Devlet Hastanesine verilmiştir. Çivril Devlet Hastanesinin ismi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiş olup, Şehidimizin ismi Hastanemizde ilelebet yaşayacaktır" ifadeleri yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
27
°
C
  • Cuma
    27°C
  • Cumartesi
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç