Şehidin adı devlet hastanesinde yaşayacak

Bitlis’in Hizan ilçesinde 2018 yılı Ocak ayında PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Sağlık Astsubayı Hilmi Öz’ün adı Çivril Devlet Hastanesi’ne verildi

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında Bitlis’te şehit düşen Sağlık Astsubayı Hilmi Öz’ün adı Sağlık Bakanlığı’nın oluru ile Çivril Devlet Hastanesine verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis’in Hizan ilçesinde 2018 yılı Ocak ayında PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Çivril’in Ömerli Mahallesi kütüğüne kayıtlı Sağlık Astsubayı Hilmi Öz’ün adı şehidimizin babası Özer Öz’ün talebi, Valimiz Hasan Karahan’ın teklifi ve Sağlık Bakanlığı’nın 09.05.2018 tarih ve 1185 sayılı Makam Oluru ile 24 Mart 2017 tarihinden itibaren yeni binasında hizmet vermeye devam eden Çivril Devlet Hastanesine verilmiştir. Çivril Devlet Hastanesinin ismi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiş olup, Şehidimizin ismi Hastanemizde ilelebet yaşayacaktır" ifadeleri yer aldı.