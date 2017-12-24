Şehidin silah arkadaşlarının 21 yıllık vefası

Türkiye’ye örnek olan bu vefa, her yıl olduğu gibi bu yıl da devam etti. Şehadetinin 21. yıldönümünde de silah arkadaşları ülkenin dört bir yanından şehit Hüseyin Kuş için Sarayköy’de bir araya geldi ve şehitlikteki mezarını ziyaret ederek dua etti.

Bu yıl da silah arkadaşları şehit Hüseyin Kuş’u unutmadı ve ülkenin dört bir yanından kahraman arkadaşları için Sarayköy’de bir araya geldi. İlk olarak Hüseyin Kuş’un komutanları ve silah arkadaşları Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş tarafından şehidin isminin verildiği Şehit Hüseyin Kuş Parkı’nda ağırlandı. Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hasan Çağrı Öcal, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Berkay Özkan, o dönemde üsteğmen olan bölük komutanı Albay Mustafa Mercan da bu anlamlı buluşmada yer aldı.

Türkiye’ye örnek olan ve gurur verici bir ziyarete ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Öncelikle şehit kardeşim Hüseyin Kuş’a Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin hiç ölmeyeceğine inanıyoruz. Bugün de bunu yaşatıyoruz. Bugün yaşananlar gurur verici bir tablo, duygu dolu anlar yaşıyoruz. Ben de aynı dönemde yedek subay olarak Muş’ta komando olarak görev yapıyordum. Aynı atmosferde çatışmalara girmiş bir asker olarak orada bulundum. Tabi bugün Belediye Başkanı olarak da bu onur verici ziyarete ev sahipliği yapmaktan şeref duyuyorum. Arkadaşlarımız Türkiye’nin dört bir yanından bu çetin hava şartlarına rağmen kardeşimizin mevlidine 21 yıldır iştirak ediyorlar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tüm Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum. Bugün bizlere büyük bir gurur ve onur veren bu ziyaret tüm askerlerimize armağan olsun” dedi.

Duygu dolu anlar yaşayan Hüseyin Kuş’un babası Osman Kuş ise, “21 yıldır evlatlarım beni yalnız bırakmadı. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi benim evlatlarım” diye konuştu.

O dönemde üsteğmen olan bölük komutanı Albay Mustafa Mercan, “1996 yılında bölük komutanıydım. Maalesef Hüseyin Kuş kardeşimizi 30 Aralık 1996 yılında saat 10’u 10 geçe hain bir saldırıda kaybettik. Kahramanımızın mekanı cennet olsun. Hüseyin Kuş kardeşimizin ailesi bizim ailemiz, babası babamız, annesi annemizdir” dedi.

Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya ise, “Osman Kuş amacımız vatan uğruna bir evlat verdi, bin evlat kazandı. Burada da buna şahit olduk. Biz millet olarak bir ölürüz bin diriliriz. Ülkemizde geçmişten geleceğe, kanını vatan uğruna feda eden ve bu uğurda canını ve kanını feda etmekten tereddüt etmeyecek olan herkesten Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Özbaş tarafından şehit Hüseyin Kuş anısına, silah arkadaşlarına ay yıldızlı bayrak ve Kur’an-ı Kerim’den oluşan hediyeler takdim edildi.

Daha sonra şehidin evinin önünde düzenlenen mevlit hayrına katılan Ercan Şahin Sınır Karakolu askerleri, şehit ailesinin ellerini öptü ve helallik aldı. Ayrıca mevlit hayrına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı. Ardından Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hasan Çağrı Öcal ve şehidin arkadaşları kahraman şehit Hüseyin Kuş’u şehitlikteki mezarında ziyaret ederek dua etti.