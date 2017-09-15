Şehit aileleri ve gazilere Bursa ve İstanbul gezisi

200 kişinin katıldığı gezide, Bursa’nın ve İstanbul’un tarihi yerleri gezildi.

Pamukkale Belediyesi, kültürel etkinlikleri kapsamında Denizli’de yaşayan gaziler ve şehit aileleri için Bursa ve İstanbul’a tarihi gezi düzenlendi. İki gün süren gezi kapsamında Bursa’da Ulu Cami, Osman Gazi, Orhan Gazi ve Yeşil Türbe ziyaret edilerek dualar edildi. Ardından da Osmanlı Devleti’nin ilk tophanesi ziyaret edildi. Bursa’nın ardında geziye katılan 200 kişi İstanbul’da Eyüp Sultan Türbesi ve Camii’si başta olmak üzere, Sultan Ahmet Cami, 1453 Panaroma Müzesi, İstanbul’u ve Haliç’i kuşbakışı gören Pierre Loti Tepesi’nde mola vererek, tekne ile boğaz turu yaptı.

Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği Bursa-İstanbul gezisine katılan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, “Osmanlı’nın ilk başkenti Yeşil Bursa’ya ve sonra da Osmanlı İmparatorluğunun son başkentliğini yapan İstanbul’a tarihi bir yolculuk düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanımıza Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi olarak minnettarız” diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Tokgöz ise “Bursa ve İstanbul gezisi Başkanımız Sayın Hüseyin Gürlesin’in bizim için yaptığı onlarca hizmetlerinden sadece bir tanesidir. Daha önce de bizi Kıbrıs’a, Çanakkale’ye gönderdi. Bize bu imkânları sunduğu için kendisine sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Kıbrıs Gazisi Hidayet Özdemir de “Kıbrıs Barış Harekatının 41. yılında bizlere Kıbrıs gezisi düzenlenmişti. Şimdi ise bizlere Osmanlının ilk başkenti olan Bursa’yı ve peygamber efendimizin hadisinde müjdelediği Osmanlı İmparatorluğunun son Başkenti olan İstanbul’u gezdirdi” diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de, “Pamukkale Belediyesi olarak gazilerimize ve şehit ailelerimize sahip çıkmak onların şerefli bir görev yaptığını bizde bunun karşılığında bir belediye olarak normal işlerimizin dışına çıkarak gazilerimizi ve şehit ailelerimizi Bursa ve İstanbul’a gönderdik. Bizler için hem Bursa hem de İstanbul’un çok büyük bir değeri var ” dedi.