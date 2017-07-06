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06 Temmuz 2017 17:12

Şehit babaya son veda

Van’ın Başkale ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın cenazesi, Denizli’deki babaevine getirildi.

Şehit babaya son veda

06 Temmuz 2017 17:12

Babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun bulunduğu araca bir asker tarafından çıkarılan 11 yaşındaki Süleyman, babasının tabutunu öperek gözyaşları döktü.


Van-Hakkari karayolunda terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın cenazesi, Van’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Çardak Havaalanına getirildi. Şehidin cenazesi, ailesi, yakınları, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve askeri erkan tarafından karşılandı. Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında askeri uçaktan indirildikten sonra Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin yakınları askeri personelin yardımıyla ayakta durabildi.


Şehit naaşı, cenaze arabasına kaldırıldığı sırada, sinir krizi geçiren şehidin bir yakını sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek, ambulansa aldı. Şehit Ceylan’ın cenazesi cenaze aracına konulduktan sonra şehit eşi Senem Ceylan, "Kimse ağlamasın, onu ben gönderdim, onu ben gömeceğim" diyerek yürekleri dağladı.



Şehit cenazesi baba evinde


Şehit Ceylan’ın cenazesi daha sonra helallik için Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki babaevine konvoy eşliğinde getirildi. Burada şehidi binlerce vatandaş karşıladı. Babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun bulunduğu araca bir asker tarafından çıkarılan 11 yaşındaki Süleyman, babasının tabutunu öptü. Babasına son kez veda eden Süleyman, gözyaşları döktü.


Şehit Ceylan’ın naaşı, Merkezefendi’deki babaevinde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Aydın’ın Karacasu ilçesine gönderildi.


Van-Hakkari karayolunun emniyetini sağlamak amacıyla mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan askerlere 3 Temmuz’da terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ceylan, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit olmuştu.




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