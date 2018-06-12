Şehit öğretmen Aybüke için ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’ dediler

9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristin silahlı saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi Denizli’nin, Merkezefendi Belediyesi tarafından 1200 Evler Mahallesi’nde bir yürüyüş yolu ve parka verilerek yad edildi. Şehit Yalçın babası Sadık Yalçın’da kızının isminin verildiği yürüyüş yolu ve parkın açılış töreni için kente geldi.

Açılış töreni öncesi konuşan acılı baba Yalçın, kızının şehit edilmesinin seni devriyesinde oldukların hatırlatarak, gencecik yaşta teröre şehit verdikleri kızları için mevlid-i şerif okuttuklarını belirtti. Yalçın, “Kızımın sene-i yıldönümü nedeniyle biz kedi memleketimizde bir mevlit okuttuk, iftar yemeği verdik, Allah kabul etsin. Daha sonra da uzun bir süredir istibatta olduğumuz, telefonla görüştüğümüz, belediye başkanımız sağolsun Denizli Merkezefendi ilçesinin düzenlemiş olduğu rekreasyon çalışması sonucunda yürüyüş yolu olarak düzenlenen ve içinde çeşitli aktivitelerin bulunduğu güzel bir mekanın açılışına davet edildik. Öğretmenler kutsal bir meslek, biliyorsunuz Peygamber Efendimizin mesleği. O nedenle Müslüman Türk milleti için öğretmenliğin çok ayrı bir yeri vardır. Eğitim ordusunun taze bir fidanı olan kızım maalesef dışarıdan güdümlü, içerideki iş birlikçi hainlerce Kozluk Belediye başkanımıza düzenlenen suikast sonucunda, bizim kızımız da şehit oldu. Allah muhafaza belediye başkanımız yara almadan kurtuldu. Akabinde iki tane askerimiz yine aynı hainler tarafından şehit edildi. Bu coğrafyada barınmanın bedeli maalesef ağır ama Müslüman Türk milleti Anadolu’ya girdiği ilk günden beri hiçbir zaman yılmadı, yılmayacaktır. Bunun için devletimizin güçlü olması, binliğimizin ve dirliğimizin bir olması lazım” dedi.

“Alanda bir birinden farklı imkanlar bulunuyor”

Etkinliği gerçekleştiren Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu ise şehit öğretmenin isminin yürüyüş yolu ve parka vermelerinden dolayı gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Batman’da şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adını vermiş olduğumuz 1200 Evler Mahallemizde 850 metre uzunluğundaki Şenay Aybüke Yalçın Yürüyüş Yolu’nun açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 850 metrelik bu yol içerisinde bisiklet yolu, yürüyüş yolu, fitness grupları, çocuk oyun alanları ve zıplayn gibi birçok imkan bulunuyor.”

“Şehit öğretmenin arkadaşları Batman’dan konser için Denizli’ye geldi”

Gerçekleştirilen etkinlik verilen iftar yemeği sonrası protokol üyelerinin yürüyüş yolu ve parkın açılış kurdelesini kesmeleri ile devam etti. Etkinliğin sonunda ise şehit Aybüke öğretmeninin Batman’dan gelen Müzik Öğretmeni arkadaşları tarafından oluşturulan koro tarafından konser verildi. Konserde birinden güzel Türküler söyleyen gurup üyeleri söyledikleri ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’ Türküsü ile kendileri gibi herkesi duygulandırdılar. Öğretmenler, şehit arkadaşlarına olan hasret ve özlemlerini söyledikleri Türküler ile dile getirdi.