Şehit öğretmenleri kısa filmle andılar

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) okuyan bir grup öğrenci Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran’da teröristler tarafından yolu kesilip aracı yakıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz (23) ve Batman Kozluk’ta 9 Haziran’da terör örgütünce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına kısa film çekti. Üniversiteliler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çektikleri kısa filmi sosyal medyadan paylaştı. Film, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

‘Misafir’ filminin yönetmenliğini PAÜ Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Samet Önder yaparken, inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi Osman Kömür ve 4’üncü sınıf öğrencisi Ali Selçuk Türkmen rol aldı. Filmde, Denizli’den Batman’ın Kozluk ilçesindeki bir köye giden Oğuz öğretmenin hikayesi ve şehit oluşu anlatılıyor. Filmde, öğretmenini çok seven Ömer adındaki öğrenci ve babası Ahmet’in, öğretmene gösterdiği misafirperverlik de anlatılıyor. Baba Ahmet ile öğrenci olan oğlu Ömer’in, Oğuz öğretmenin şehit edildikten sonra hüznünü ve teröre laneti gösteriliyor.

Filmde öğrenci Ömer rolünde oynayan 4’üncü sınıf öğrencisi Ali Selçuk Türkmen, "Filmde duygulandım. Öğretmenlerimiz için üzüldüm. Filmin güzel olduğuna inanıyorum. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlerim filmi beğendi" dedi.

"Çok derin duygular hissettim"

Filmde öğretmen rolünden oynayan PAÜ İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Osman Kömür, "Geçen sene de öğretmenler gününe özel bir kısa film çekmiştik. Bu filmi Aybüke öğretmenim ve Necmettin öğretmenim anısına çektik. Bu film çekmemizdeki amaç, böyle hikayelerin olduğunu ve hatırlanmasını insanlara göstermekti. Filmimizi çekerken, filmde oynarken çok duygusaldı. Şehit olan bir öğretmenin yerinde olmak benim için çok acıydı. Filmin montajı bittiğinde izlerken, kendimi şehit olmuş gibi hissettim, çok derin duygular hissettim. Burada başta Necmettin öğretmen ve Aybüke öğretmen olmak üzere, tüm öğretmenlerin günün kutluyorum" ifadelerini kaydetti.

Temel amaçlarının tüm öğretmenler nezdinde Şehit Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın öğretmenleri anmak olduğunu dile getiren filmin yönetmeni Samet Önder, "Bu kısa filmi çekmemizde birçok amaç vardır. Fakat temel amaç Necmettin ve Aybüke öğretmenin anılmak istenmesiydi. Bazı şeylerin belirtilmek istenmesiydi. Amaçlarımızdan bir tanesi de, doğudaki insanların terör yanlısı olmadığı ve misafirperver olduklarını göstermeye çalıştık. Zaten filmimizin ismi de ‘misafir’, oraya atanmış Denizlili bir öğretmene, ‘hoş geldiniz’ diye ağırlanmasıyla başlıyor. Daha sonra haince şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın anısına, onları öğrencilerine verdikleri değeri anlatmak adına, bayrağımızın değerini anlatmalarını aktarmak adına yaptığımız bir projeydi. Hepsini iç içe harmanlayıp güzel bir iş yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Milli değerleri göstermek istediklerini belirten Önder, "Umarım herkes aynı milli değerlere sahip çıkarak, öğretmenlerimizi bir gün bile olsa kalplerinden çıkarmazlar. Benim adıma hiç unutulmayacaklarını biliyorum. Umarım hiç kimse onları unutmazlar, Necmettin ve Aybüke öğretmenler her zaman kalbimizde yaşıyor" ifadelerini kullandı.