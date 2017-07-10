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10 Temmuz 2017 19:01

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için kurs açılacak

Denizli’de, Valilik öncülüğünde şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için açılacak ‘Girişimcilik Eğitimi Kursu’nun protokolü imzalandı.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için kurs açılacak

10 Temmuz 2017 19:01


Denizli Valiliği öncülüğünde, İŞKUR ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin işbirliğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için kurs açılacak. Valilik makamında gerçekleşen protokol imza törenine, Vali Hasan Karahan, İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Erdoğan katıldı.


Vali Karahan, protokol ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının girişimcilik eğitiminin yanı sıra işletme kuruluş desteği, makine, teçhizat, donanım desteği ve işletme gider desteği olmak üzere işyeri için yaptıkları harcama tutarlarının yüzde 80 oranında hibe desteği alabileceklerini söyledi.


Daha sonra girişimcilik eğitimi kursu protokolü, Vali Hasan Karahan ve il müdürleri tarafından imzalandı.


İlk grupta 25 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının katılacağı kurs 32 saat sürecek. Eğitim alacak kursiyerlere, iş fikirlerini geliştirme, işletme türleri ve kuruluş şekilleri, işletmeler için mali ve hukuki sorumluluklar, pazar araştırmaları, pazarlama ve finansal yöntemler hakkında eğitimler verilecek.




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