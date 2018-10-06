Şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz hizmet verecekler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde oto çekiciliği ve oto kuaförlüğü yapan iki kişi, şehit yakınlarına ve gazilerine ücretsiz hizmet vereceklerine dair sözleşme imzaladı.

Acıpayam'da oto çekiciliği işi yapan Mevlüt Özdemir ile oto kuaförü İlhan Akgül, Acıpayam Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Süleyman Sapmaz'ın dükkanlarına gidip sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi. Projeleri beğenen ve destek olmak isteyen Akgül ve Özdemir, Sapmaz'a şehit yakınlarına ve gazilerine ücretsiz hizmet vermek istediklerini bildirdi. Esnafların isteği üzerine her ikisi ile Acıpayam Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. Esnaflar sözleşme ile şehit yakınlarına ve gazilerine ücretsiz hizmet verme garantisi verdi.

Acıpayam'da yıllardır bu işi yaptığını belirten Oto Çekicisi Mevlüt Özdemir, "Şehitler veriyoruz, ben de bir şey yapmak istedim. Kendi üzerime düşeni gücüm yettiği kadar yerine getirmek istedim. Madem onlar bu vatan için canlarını feda ediyorlar, evlatları ve aileleri yalnız kalıyor, 'Onlar canını veriyorlar biz de malımızdan verelim' dedim. En azından bir nebze olsun vazifemizi yerine getirelim istedim. Biz zaten bu konuda istekliydik. SGK müdürümüz Süleyman Sapmaz'da buna sebep oldu" diye konuştu.

Oto Kuaförü İlhan Akgül de, şehit yakınları ve gazilere millet olarak borçlu olduklarını dile getirerek, onlara karşı her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. Akgül, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize kutsal emanetleri olan eşleri, evlatları ve annelerine mesleğim olan oto kuaförü konusunda elimizden gelen bu hizmeti, onlara canı gönülden yapmayı kabul ettik. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize ne yapsak azdır" şeklinde konuştu.