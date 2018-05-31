Sel felaketinin zararı 20 milyon TL’nin üzerinde

Zarar rakamsal olarak 20 milyon TL civarında ilçe merkezinde. Tarım arazileri ile beraber bu bayağı yüklü bir rakama çıkar. Gerek tarım arazisi gerek ilçe merkezi afete uğramış durumda" dedi.

İlçede dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Yağışla birlikte özellikle ilçe merkezindeki alt ve üst yapı çöktü. Felaketin ardından açıklama yapan Başkan Ayhan, ilçede üst üste yaşanan sel ve dolu felaketleri ile ekonomik zararının katlanarak arttığını dile getirdi. İlçenin 300 ev haricinde tamamına içme suyu verilmeye başlandığını kaydeden Başkan Ayhan, "İlçemiz 25 Mayıs günü sel felaketine uğradı, 27 Mayıs’ta dolu ve 30 Mayıs’ta da üçüncü sel felaketine uğradı. 30 Mayıs’taki son sel felaketinde metrekareye düşen su miktarı fazlaydı. Bundan tarım arazilerimizde su ile dolup göl oldu. Öncekilerde doludan dolayı tarım arazilerimiz zarar gördü bunda su göllenerek oldu. İlçe merkezinde zaten alt yapı çalışmalarımız vardı. Bütün içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatlarımız tamamı yüzeye çıktı, ulaşım sağlanamadı ilçe içerisinde. Bugün Denizli Büyükşehir’e bağlı DESKİ ve Güney Belediyesi ekipleri koordine halinde dün gecen bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuanda hayati derece önemli konularda olumsuzlukları önledik. İçe suyunda 300 ev hariç tamamına su verdik. Bütün Güney halkına geçmiş olsun diyorum yıllardan bu yanan uğramadığımız heyelana, afete uğradık" dedi.

"Sel felaketinde 10 bin dönüm tarım arazisi sular altında"

En son sel felaketinde 10 bin dönüm tarım arazisinin sular altında olduğunu ifade eden Başkan Ayhan, tarlalar göle döndüğü için tütünlerin sular altında olduğunu dile getirdi. Başkan Ayhan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Onlarda da hastalıklardan dolayı verim olmayacağı gözüyle bakılıyor. Tarımda da ilçe merkezinde de büyük zarar var. İlçe merkezinin bütün istinat duvarları, üst ve alt yapıları tamamen dereye dolmuş durumda tamamı gitti. Bir elektrik direği de devrildi. Zarar rakamsal olarak 20 milyon TL civarında ilçe merkezinde. Tarım arazileri ile beraber bu bayağı yüklü bir rakama çıkar. En son sel felaketinde 10 bin dönüm tarım arazisi sular altında. Gerek tarım arazisi gerek ilçe merkezi afete uğramış durumda."