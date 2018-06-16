Sel nedeniyle yol kapandı

Denizli’de iki gündür etkili olan yağış nedeniyle Çivril’de sel meydana geldi. Sel nedeniyle Çivril Dinar karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre öğleden sonra şiddetini arttıran sağanak yağış Çivril Beydilli mahallesinde sel ve heyelana neden oldu. Sel nedeniyle akan çamur ve kaya parçaları Dinar karayolunda trafiğin kapanmasına neden oldu.

Vatandaşların haber vermesiyle Karayollarına ait iş makineleri yolda çalışma başlatırken Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yol tek şeritli olarak trafiğe açılırken yetkililer Çivril dinar karayolunu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmasını istedi.