Selçukbey Spor Eğitim Merkezi sporcu fabrikası gibi hizmet veriyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan ve spora verilen desteklerin taçlandırılması olarak nitelendirilen Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Türk sporuna sporcu yetiştirmek üzere adeta ‘Sporcu fabrikası’ gibi çalışıyor. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde yüzlerce öğrenciye uzman antrenörler tarafından ücretsiz olarak futboldan basketbola, tenisten satranca ve pilatese kadar birçok kurs veriliyor.

Aynı zamanda Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce, öğrenci ve velilerden gelen yoğun talebi karşılamak adına da Servergazi Tenis Kortu’nda tenis kursu, Gerzele Otantik Pazaryeri’nin bir kısmındaki Satranç Eğitim Merkezi’nde satranç kursu, Namık Kemal Ortaokulu’nun bahçesinde basketbol kursu ve Hallaçlar Toplum Merkezi’nde pilates dersleri veriliyor. Uzman eğitmenlerden tarafından verilen kurslarda öğrenciler hem spor yapıyor hem de eğleniyor.

“Spor artık sadece Pazar akşamları ekran başında izlenen bir şey olmaktan çıktı”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, sporun ve sporcunun dostu bir belediye olarak spora verilen destekleri Selçukbey Spor Eğitim Merkezi ile taçlandırdıklarının altını çizdi ve Merkezefendililerin spora olan ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi sporun ve sporcunun dostudur. Bu çerçevede ilçemizde birçok sportif faaliyete tam destek veriyoruz. Bu desteklerimizi Merkezefendililerin de bildiği gibi Selçukbey Spor Eğitim Merkezi ile taçlandırdık. Merkezimizde şuana kadar binin üzerine sporcumuzun bulunduğu büyük bir memnuniyetle açıklamak istiyorum. Bu merkezimiz sporcu fabrikası gibi hizmet veriyor. Bu bizler için çok güzel bir konu. Merkezefendili hemşerilerimizin spora verdikleri önemi görüyoruz. Merkezefendi spor artık sadece Pazar akşamları ekran başında izlenen bir şey olmaktan çıkmış bulunuyor. Merkezefendililer şimdi sporla uğraşıyor” diye konuştu.