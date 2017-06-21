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21 Haziran 2017 17:27

Şemikler Mahallesi’nde imece usulü iftar

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi sakinleri imece usulü iftar düzenledi.

Şemikler Mahallesi’nde imece usulü iftar

21 Haziran 2017 17:27


11 ayın Sultanı Ramazan’ın son günlerine gelinirken, Merkezefendi ilçesinde iftarlar düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Şemikler Mahallesi’nde de imece usulü iftar yemeği düzenlendi. Mahalle sakinleri tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu eşi Hacer Subaşıoğlu ile birlikte katıldı. İftar saati yaklaştığında yemekler mahallenin meydanında kurulan iftar masalarına taşındı. Yaklaşık 500 kişi kurulan iftar sofrasında oruç açtı.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Ramazan ayının, birlik ve beraberliği, dayanışma duygusunu güçlendirdiğini söyledi.


Başkan Subaşıoğlu, “11 ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesine az bir süre kaldı. Mübarek ay, insanlar arasında birlik ve beraberlik duygusunu daha da güçlendiriyor. Bugün de burada aslında bunun en güzel örneğini görüyoruz. Şemikler Mahallemizde vatandaşlarımız imece usulü bir iftar sofrası kurdu. Herkesin buradaki çorbada tuzu var. Biz de bu sofraya misafir olmaktan, orucumuzu vatandaşlarla birlikte açmaktan dolayı mutluyuz. Şemiklerli hemşerilerimize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.




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