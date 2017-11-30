Ülkelerinde 2012 yılında serebral palsi tanısı konulan kızlarına çare arayan aile, farklı ülkelerdeki merkezlere gitmesine rağmen olumlu sonuç alamadı. Azerbaycan devleti tarafından Nobel Tıp Merkezine gönderilen 5 yaşındaki Damla Orujzade, tedaviden sonuç almaya başladı. Damla Orujzade’nin annesi "Damla doğduktan sonra serebral palsi hastası olduğunu öğrendim. O günden beri çeşitli yerlerde, çeşitli ülkelerde tedavi gördü, iyileşme gözlemlemediğimiz için farklı merkezler araştırmaya başladık. Devletimiz bizi 20 günlük tedavi için Türkiye’ye gönderdi. Tedavilerden sonuç almaya başladığımız için bu sene tekrar geldik. Kızım iyileşiyor" dedi.

Damla Orujzade’nin fizyoterapisti ise "Damla serebral palsi hastası ve bize geldiğinde tutunarak sadece 4-5 adım atabiliyordu ve hastalığından kaynaklanan kasılmaları vardı. Uyguladığımız tedavilerin sonucunda 2 ay içerisinde merdiven çıkabiliyor daha uzun mesafe yürüyebiliyor ve kas gücünü tekrar kazanmaya başladı" ifadelerini kaydetti.