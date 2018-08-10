Serinhisar’da 13 kişiye kurban kesim kursu verildi

Serinhisar da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Serinhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Serinhisar İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Kurban Kesim Elemanı’ kursu tamamlandı. Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi konusunda açılan kursa 19 yaşından gün alan 13 kişi katıldı. Kursta, katılımcılara teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim de verildi. Kursun her aşamasında yapılması gerekenler iş güvenliği uzmanı, müftülük görevlisi ve veteriner hekim tarafından kursiyerlere detaylı olarak anlatıldı. Uygulamalı olarak mezbahanede yetkili kasaplar tarafından bir büyükbaş hayvan ve bir de küçükbaş hayvan kesimi de yapıldı. Serinhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimi Halil Peral tarafından tüm kursiyerlere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kurban Rehberi’ kitabı hediye edildi.