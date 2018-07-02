Şevval Sam’ı 40 bin kişi dinledi

Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali’nin son gününde sahneye çıkan ünlü sanatçı Şevval Sam’ı yaklaşık 40 bin kişi dinledi.

Buldan stadyumu yanındaki konser alanını dolduran binlerce kişi, Şevval Sam’ın birbirinden güzel parçaları ile coştu. İstanbul Gırls Orkestrasından sonra sahne alan Şevval Sam yaklaşık 1,5 saat boyunca seslendirdiği şarkı ve Türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. 1,5 saatlik konserde Sam’ın Karadeniz Türküleri söylediğinde coşku doruğa yükseldi. Sam söylediği şarkılar eşliğinde sergilediği kaşık oyunu ile de büyük alkış aldı.

Konser bitiminde Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay Şevval Sam’a, Belediye El sanatları ve Kültür Merkezinde el tezgahlarında dokunmuş ipekli şal hediye etti.