Sezonun ilk deve güreşi Doğanköy'de

Sezonun ilk deve güreşi 18 Kasım'da Buldan'ın Doğanköy Mahallesinde yapılacak.

Denizli'de Sezonun ilk ve en iddialı deve güreşi Buldan ilçesi Doğanköy mahallesinde yapılacak. Buldan Belediye Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ve Doğanköy Mahalle Muhtarı Ahmet Boynikar'ın öncülüğünde gerçekleşecek deve güreşi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak sezonun ilk ve en iddialı deve güreşi için yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi veren Doğanköy mahalle Muhtarı Ahmet Boynikar “Güreşlerimize Şampiyonlar ligi develerinden Atca'dan Baybora, Parsa'dan Türkerler Cağhan, Tire'den Hırçın, Bayındır'dan Erkurt, Sarayköy'den Bıçaklar Mehmet Uz kafilesi ve Göktuğ Paşalar ile Sarayköy develeri, Ortaklar'dan Dülgeroğlu, Buharkent'ten Cesurlar, Ayyüzlüm, Aydın'dan Saraç Müjdat kafilesi, Kuyucak'tan Nurican ve 09.45 kafilesi ile tüm Kuyucak develeri, Hamzallı develeri, Sarıgöl ve Salihli develeri ile Buldan develerinin yanı sıra 100 deve güreşlerimize iştirak edeceklerdir. Genç devecilerden oluşan tertip komitesi de müsabakaların çekişmeli ve iddialı geçmesi için çatımlar yapmaktadırlar. Deve güreşlerinin kalbi Doğanköy arenasında atacaktır” dedi.