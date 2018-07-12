Sıcak hava vantilatör satıcılarına yaradı

Klima alamayan vatandaşlar, soluğu vantilatör satıcılarında aldı.

Denizli’de gölgede sıcaklığın 37-38 derecelere kadar çıktığı son günlerde, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için vantilatör satıcılarının yolunu tutuyor. Klima almaya durumu olmayan vatandaşlar, serinlemek için vantilatör almayı tercih ediyor. Fiyatları 100 liradan başlayan ve özelliğine göre artan vantilatörlerin satışlarında Denizli’de son yılların en iyi satışları yaşanıyor. Havaların sıcak gitmesini fırsat bilen vantilatör satıcıları da, yaz öncesi çeşit çeşit hazırladıkları vantilatörleri, dükkanlarının önünde sergileyip müşterilerini bekliyor. Kentte sadece sıfır vantilatörler değil ikinci el vantilatörler de yoğun talep görüyor. Bazı vatandaşlar ise, bozuk vantilatörlerini tamir ettirmek için, tamircilerin yolunu tutuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla vantilatör satışlarının daha da artması bekleniyor.

“Günde 15-20 tane satıyoruz”

Vantilatör satışı yapan bir iş yerinde çalışan Bestenur Koca, günde ortalama 15-20 tane vantilatör satışı yaptıklarını belirterek, “Havaların ısınmasıyla vantilatör satışlarımız da çoğaldı. Durumu olamayan vatandaşlar vantilatör tercih ediyor klima yerine. En uygun klima fiyatı 110 liradan başlıyor, git gide artıyor. Fiyat yükseldikçe, serinletmesi de o kadar daha güçlü oluyor. Havalar son günlerde iyice ısındığı için günde 15-20 tane satıyoruz” dedi.

“Durumu olanlar klima alıyor, olamayanlar da vantilatör alıyor”

Denizli’de spotculuk yapan Süleyman Küçük de, vantilatör satışlarında geçtiğimiz yıla göre sıcaklığa bağlı olarak artış yaşandığı ifade ederek, “Şu aralar havalar çok sıcak gidiyor Denizli’de. Hele ki şu son iki üç haftada devasa bir sıcaklık var. Tabi durumu olanlar klima alıyor, maddi durumu olanlar. Olamayanlar da haliyle vantilatör alıyor. Günde biz ortalama 10-15 vantilatör satıyoruz. Hatta yeri geliyor bazen toptancılar bile yetiştiremiyor. Bilmediğimiz markaları bile almak zorunda kalıyoruz. Çünkü elimizde olmadığı için yabancı markaları satıyoruz. Sıfır da var ikinci el de var ama kinci elde çok rekabet olduğu için, ikinci eli yetiştiremiyoruz. O yüzden biz de sıfıra yöneliyoruz. Sıfırların fiyatları 100 liradan başlıyor, 100 lira 125 lira., 175 lira gibi 200-250 civarlarında markasına göre, modeline göre, özelliğine göre değişiyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha çok sıcak ve satışımız bu yıl daha fazla” diye konuştu.