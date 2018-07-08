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08 Temmuz 2018 17:04

Sıcaktan bunalanlar Işıklı Gölünde serinledi

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde sıcaktan bunalan vatandaşlar Işıklı Gölünde serinledi.

Sıcaktan bunalanlar Işıklı Gölünde serinledi

08 Temmuz 2018 17:04


Hava sıcaklığının arttığı Çivril’de sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Işıklı Gölünde serin sulara girdi. Temmuz ayının gelmesiyle artan hava sıcaklıkları ile Çivril son günlerin en sıcak günlerini yaşıyor. Hafta sonu termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği ilçede, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Işıklı Gölü’ne akın etti. Işıklı Gölünün Akgöz mevkiinde göle girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar renkli görüntülere yaşanmasına sebep oldu.


Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, güneşli ve sıcak hava ile birlikte, merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklı Gölü’ne akın etti. Akgöz mevkiinde ağaçlarının gölgesinde piknik yapan aileler öğle saatlerinde, havanın iyice ısınmasıyla birlikte gölün buz gibi sularına atladı. Çocuklarıyla birlikte serinlemek için suya giren vatandaşlar, soğuk suyun keyfini çıkarttı.




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