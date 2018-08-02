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02 Ağustos 2018 10:40

Sıcaktan halsiz düşen Baykuş tedavi altına alındı

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde sıcaktan halsiz düşen Baykuş vatandaşlar tarafından bulundu.

Sıcaktan halsiz düşen Baykuş tedavi altına alındı

02 Ağustos 2018 10:40


Çivril’in Çarşı Mahallesinde yaralı bir baykuş olduğu ihbarını alan Belediye ekipleri kısa süre içinde bölgeye gittiler. Zabıta ekipleri, yuvasından düşen baykuşu alıp Çivril Belediyesi Veteriner hizmetlerine teslim ettiler. Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları kliniğinde ilk kontrolleri yapılan Baykuş’un sıcak ve açlıktan halsiz kalarak yuvasından düştüğü belirlendi.


Yapılan kontrollerin ardından tedavisi yapılan Baykuş yem verildikten ve gerekli tedavileri yapıldıktan sonra doğal ortamına geri bırakıldı.




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