Sığınmacı olarak Türkiye'ye gelen futbolcu maçta hayatını kaybetti

Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Sarayköyspor Kulübü Başkanı İsmail Tekgül, önceki gün maç sınasında hayatını kaybeden Mawodayo Ebenezer Mawoyeka'nın, ailesinin Denizli'ye geleceğini ve cenazesini İstanbul'da yapılacak kilise töreninin ardından ülkesi Nijerya'ya götüreceklerini kaydetti. Ayrıca genç forvetin, 2010 yılında Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiği ardından oturma izni ve lisans çıkardığı öğrenildi.

Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan müsabakanın 35. dakikasında Sarayköyspor'un Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşananların ardından Sarayköyspor Kulübü Başkanı İsmail Tekgül, açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'ye sığınmacı olarak geldi"

Mawoyeka‘nın 2010 yılında sığınmacı olarak Türkiye'ye geldiğini, ilk olarak Samsun'da yaşadığını daha sonra ise İstanbul'a gelerek burada halı saha turnuvalarına katıldığını belirten Sarayköyspor Kulübü Başkanı İsmail Tekgül, "Topkapı'da Afrika asıllı oyuncuların düzenlediği halı saha turnuvasına katılmış. Burada da bir iş adamı tarafından keşfedilip lisansı çıkarılıyor. Oyuncumuz lisansının çıkmasının ardından Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde futbol oynamış. En son Ardahanspor'da oynadıktan sonra biz kulübümüze transfer ettik" dedi.

"İstanbul'da kilise töreni düzenlenecek"

Oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını aktaran Başkan Tekgül, müsabaka sırasında oyuncunun kendini yere bıraktığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini kaydetti. Başkan Tekgül, oyuncunun kuzenlerinin Nijerya'dan Türkiye'ye gelmeleri için gerekli vize işlemlerinin kendileri tarafından halledilmeye çalışıldığını belirterek, "Biz yakınlarının Türkiye'ye gelmeleri için konsoloslukla irtibat halindeyiz. Oyuncumuzun ailesi İstanbul'daki Afrika Ülkeler Federasyonu üyeleriyle Denizli'ye gelecekler. Buradan cenaze işlemleri yapılacak. Öğrendiğimiz kadarıyla İstanbul'da kilisede bir tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazeyi Nijerya'ya göndereceğiz. Oyuncumuzun babası şu an İrlanda'da ve durumu iyi değil, o da çarşamba günü Denizli'ye gelecek. Nijerya'dan da iki tane yakını gelecek. Burada kendileriyle ilgileneceğiz" diye konuştu.

"Ailesine para gönderiyordu"

Oyuncunun ailesine para yardımı yaptığını da aktaran Başkan Tekgül, kulüp olarak büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Afrika'dan kalkmış Türkiye'ye gelmiş, ülkesinden ve ailesinden kopmuş ekmek parası peşinde. Bu ayrı bir üzüntü bizim için" dedi. Öte yandan oyuncunun oynadığı bir maçın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mawoyeka'nın takımının geliştirdiği bir atakta gol attığı ve sonrasında oyuncu arkadaşlarıyla gol sevinci yaşaması yer aldı.