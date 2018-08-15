Silahla yüzünden yaralanan hastaya kalça kemiğinden çene yapıldı

Haziran ayında ateşli silahla çene kemiği ve yüzü parçalanan Mehmet Türken, PAÜ Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde Dr. R. Hakan Özcan ve Dr. Özgen Kıvanç başkanlığındaki ekip tarafından ameliyat edildi. 4 saat süren ameliyatta kalçadan alınan kemik ve cilt dokusu hastanın yüzüne nakledildi. Başarılı ameliyatın ardından kısa sürede taburcu olan hastayla ilgili açıklamalarda bulunan Kıvanç, Türken’in geçirdiği talihsiz yaralanma sonucu çene kemiği ve yanak dokusunda ciddi kayıplar olduğunu hatırlattı. Çene fonksiyonlarını kullanamayan ve estetik açıdan ciddi problemi olan hastaya 2 ekip olarak yaklaşık 4 saatlik bir operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Kıvanç, "Hastanın kalçasından aldığımız kemik ve cilt içeren dokuyu yüzüne mikrocerrahi yöntemler ile nakledip hastamızı hayata ve toplum içine tekrar kazandırdık. Başarılı geçen bu operasyon sonrası artık hastamız yemek yiyebilecek, konuşabilecek ve günlük aktivitelerini sorunsuz bir şekilde yapabilecek duruma geldi" dedi.

"Türkiye’de nadir yapılan bir ameliyat"

PAÜ Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Türkiye’de büyük merkezlerde yapılan ameliyatın PAÜ’de gerçekleştirilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"PAÜ Hastanesi olarak son teknolojiyi ve devletin bütün imkanlarını değerli hastalarımızın hizmetine sunarak özellikle Ege Bölgesi’nin ve tüm Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. Şu an Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’den derdine derman arayan vatandaşlarımızı, Türk misafirperverliğine uygun bir şekilde ağırlıyor ve tedavilerini büyük özen ve özveri ile tamamlayıp sağlıklı bir şekilde evlerine dönmelerini sağlıyoruz. Türkiye’de nadir yapılan bu başarılı ameliyat için hastanemizin gözde kliniklerinden olan Plastik Cerrahi kliniği öğretim üyeleri Dr. R. Hakan Özcan ve Dr. Özgen Kıvanç’ı ve ameliyatta görev alan tüm plastik cerrahi doktorlarını tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum."

Öte yandan, başarılı bir operasyon geçiren Türken ise hastaneden taburcu edildi.