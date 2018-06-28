Sınavı gireceğiniz yeri görün uyarısı

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Öğrencilerimizin sınav gününden önce sınava girecekleri sınav salonuna ziyaret etmeleri ve sınav günü sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları faydalarına olacaktır” dedi. Velilerin ve öğretmenlerin de gayreti ile sınava girin öğrencilerin yoğun çalışmalarıyla YKS’den sonra daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Oğuz, öğrencilere seslenerek, “Değerli öğrencilerimiz, okulun kapısından ilk adımı attığınız andan itibaren mezun olana kadar eğitim öğretim hayatınızı en iyi şekilde geçirdiğinizi umut ediyorum. Yoğun geçen çalışma, hazırlık ve öğrenme dönemlerinin ardından emeklerinizin karşılığını alacağınız ve geleceğinize yön vereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yapılacak sınavda elinizden gelen gayreti göstererek başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi.

Oğuz, YKS ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak öğrencilere şu uyarılarda bulundu:

“Öğrencilerimizin sınav gününden önce sınava girecekleri sınav salonuna ziyaret etmeleri ve sınav günü sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları faydalarına olacaktır. 2018-YKS’ye başvuran adayların YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini, 26 Haziran-4 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz 2018 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 26 Haziran-4 Temmuz 2018 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz 2018 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.”