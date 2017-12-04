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04 Aralık 2017 15:35

Sınıfta ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde matematik öğretmeni olan 44 yaşındaki Metin Kaya, sınıfta kalp krizi geçirdi.

Sınıfta ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

04 Aralık 2017 15:35

Hastaneye kaldırılan Kaya, yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde matematik öğretmenliğini yapan evli ve 1 çocuk babası 44 yaşındaki Metin Kaya, geçtiğimiz Perşembe günü ders anlattığı sırada, bir anda yere yığıldı. Öğretmenlerini gören öğrenciler, müdür ve diğer öğretmenlere haber verdi. Okul yetkililerinin haber vermesi üzerine okula ambulans sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kaya, gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya, aynı gün Denizli Ulu Cami’de kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi.




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