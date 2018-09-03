Siyasi yazı bulunan duvarlara gençler çiçek açtırdı

Fırsatı değerlendiren gençler, kentteki duvarlara birbirinden güzel resim ve logolar çizdi.

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi duvarlara gelişigüzel yazılan siyasi sloganlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, gençlere duvarları kendilerine verme sözünü tuttu. Gençlere duvarlara gelişigüzel yazılar yazmamaları karşılığı, ilçe stadyumunun duvarlarını kendilerine tahsis etmeye söz veren Başkan Gülbay, ilçe stadyumunun duvarlarını gençlerin sanatla kendilerini ve duygularını ifade edebilmesi için hazırladı. Hoşgör’ü Dokuma Şenliği kapsamında gençler kendileri için hazırlanan duvarlara öncelikle grafiti çalışmaları olmak üzere çok değişik resimler çizdi. Yapılan çalışmalar sonrasında ilçe stadyumunun duvarları adeta çiçek açtı.

Çalışmalar sırasında gençlere hitap eden Gülbay, "İlçedeki duvarlara gelişigüzel yazılan yazılar çok hoş olmuyor. Özellikle de sahipleri tarafından boyanmış duvarlara ve çeşme, okul binası gibi kamuya ait yerlere yazılan yazılar sıkıntı yaratıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, Çanakkale şehidi bir hemşehrimiz için yaptırılan çeşmeye de yazılan siyasi sloganlar bardağı taşıran son damla oldu. O gün verdiğim sözü tutuyorum, ilçe stadyumunun duvarları sizindir. Sizden ricam, siyasi içerikli sloganlar, hakaret içeren yazılar yazmamanız ve estetiğe özen göstermeniz. Bugün gördüğüm bu çalışmalar beni ziyadesiyle mutlu etti” dedi.