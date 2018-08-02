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02 Ağustos 2018 15:24

“Sizi Dinliyoruz” buluşmaları Ağustos ayında da devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi’nin her ayın ilk Cumartesi günü ‘Sizi Dinliyoruz’ adıyla gerçekleştirdiği vatandaş buluşmaları Ağustos ayında da devam ediyor.

“Sizi Dinliyoruz” buluşmaları Ağustos ayında da devam ediyor

02 Ağustos 2018 15:24

İlçe sakinleri 4 Ağustos Cumartesi günü Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile buluşacak.


Merkezefendi Belediyesi’nin vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmaları, 4 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.00 arasında belediye hizmet binasında gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendililer ile tek tek görüşüp onları dinleyecek. Başkan Subaşıoğlu, her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirdikleri “Sizi Dinliyoruz” buluşmaları ile vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, “2017 yılının Mart ayından bu yana her buluşmamıza Merkezefendililer yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızla görüşerek, onların talep ve önerilerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede ilçemizi daha da güzel hale getiriyoruz. Merkezefendilileri bu hafta sonu yani 4 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.00 arasında belediye hizmet binamıza bekliyorum” dedi.




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