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21 Kasım 2017 16:42

Sobayı tinerle yakmak isteyen görevli ağır yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, iş yerindeki sobayı tinerle yakmaya çalışan görevli ağır yaralandı.

Sobayı tinerle yakmak isteyen görevli ağır yaralandı

21 Kasım 2017 16:42

İş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi’ndeki bir lojistik şirketine ait iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen ve ısınmak için sobayı yakmaya çalışan Hüseyin K. , sobaya önce odun attı, daha sonra tenekede bulunan tineri dökmeye başladı. Hüseyin K., sobayı çakmakla yakmaya çalıştığı sırada, büyük bir gürültüyle parlama meydana geldi. Parlama nedeniyle çıkan yangında, Hüseyin K. ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerin olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Hüseyin K.’yi devlet hastanesine kaldırdı. Vücudunda ve yüzünde yanıklar meydana gelen Mehmet K., tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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