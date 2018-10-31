Sokak köpeği kendisini böyle zorla sevdirdi

Denizli'de bir sokak köpeği parkta banka oturan kişiye kendisini patileri ile zorla sevdirdi. Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan görüntülerde sokak köpeği kendisini seven kişinin başını okşamasını bıraktığında patilerini şahsın eline ve koluna atarak sevmesini istiyor.

Görenlerin içini ısıtan olay Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi'nde bulunan Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki Azerbaycan-Karabağ Parkı'nda yaşandı. Bankta oturan Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu Müdür Yardımcısı Adem Özel, bankın yanına gelen bir sokak köpeğini başını okşayarak sevmeye başlıyor. Bu anları cep telefonuna çektiren Özel, köpeği okşamayı bıraktığından sevimli hayvanın patilerini koluna doğru attığını gördü. Bunun üzerine tekrar köpeği okşamaya devam eden Özel, bu yaşanan anları cep telefonu ile bir arkadaşına çektirdi. Sokak köpeği okşanmasını istercesine adeta Özel'e işaret ederek sevimli bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu. Görenlerin içini ısıtan ve canlıların aslında sevgiye nasıl ihtiyaçları olduğunu göstermiş oldu.