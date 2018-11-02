Sokak ortasında palalı dehşet

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında yaşanan ve palanın kullanıldığı kavga anbean kameralara yansıdı. Görenleri dehşete düşüren olayda palanın keskin tarafının kullanılmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden otomobil satışı nedeniyle alacak verecek meselesi bulunan Zeki K.(32) ile Furkan A. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen Zeki K.(32) alacağı olduğunu iddia ettiği Furkan A.'ya elindeki palayla defalarca vurdu. Çevredekilerin müdahalesine rağmen vurmaya devam eden Zeki K.'nın elindeki palayı vatandaşlar güçlükle alabildi. Furkan A.'nın bacaklarına vurduğu palanın keskin olmayan tarafını kullanması olası bir faciayı önledi. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Zeki K.'yı gözaltına aldı.

Furkan A. hastaneden darp raporu alırken, ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Zeki K.'nın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.